Кузнецова прокомментировала инцидент с уроком в противогазах в бурятской школе

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Кузнецова прокомментировала инцидент с уроком в противогазах в бурятской школе

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Анна Кузнецова. Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что ведомствам, отвечающим за образование в России, следует более оперативно принимать меры в ситуациях подобных той, что произошла в Бурятии, где учитель ОБЖ заставил опоздавших детей сидеть весь урок в противогазах.

— Хотелось бы видеть действенные меры профильных ведомств. Чем быстрее они будут приняты, тем меньше мы будем получать подобные сообщения в СМИ, тем меньше будут страдать наши дети, — приводит её слова РИА "Новости".

Ранее Лайф сообщал, что в одной из школ Улан-Удэ учитель в наказание за опоздание на урок заставил детей весь урок сидеть в противогазах. Следственный комитет начал проверку по данному факту.

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