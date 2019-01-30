СМИ раскрыли подробности неформальной беседы Путина и Трампа на G20

В ходе саммита в Аргентине должна была состояться официальная встреча президентов, однако американский лидер объявил о её отмене.

Президент США Дональд Трамп в ходе саммита G20 в Буэнос-Айресе в ноябре 2018 года около 15 минут общался с российским лидером Владимиром Путиным без своего переводчика. Об этом сообщает издание Financial Times.

По данным издания, короткая неформальная беседа президентов состоялась после мероприятия в оперном театре "Колон". Трамп был вместе с супругой Меланьей, но без помощников, Путина сопровождал переводчик. Отмечается, что лидеры были в числе последних, кто покинул театр.

Ссылаясь на неназванного российского чиновника, газета пишет, что Путин и Трамп обсудили инцидент в Керченском проливе и ситуацию в Сирии, а также возможность организации официальной встречи.

Напомним, в ходе саммита G20 в Аргентине должна была состояться встреча Трампа с Путиным, однако американский лидер объявил о её отмене. Позже президент РФ рассказал, что, несмотря на срыв двусторонних переговоров, ему удалось пообщаться с Трампом "на ногах".

А в Кремле отметили, что для планирования новой встречи лидеров необходим обоюдный настрой. Сам Трамп заявил, что ждёт "надлежащего времени" для переговоров.