СМИ сообщили о трещине в готовящемся к запуску разгонном блоке "Фрегат"

В ходе предстартовой подготовки на космодроме Куру во Французской Гвиане в разгонном блоке "Фрегат" обнаружили трещину. Об этом РИА "Новости" сообщили несколько источников в ракетно-космической отрасли.

— В сварном шве (трубопровода) обнаружено нарушение герметичности магистрали подачи гелия (газ используется для вытеснения топлива при работе двигателей), — отметил один из собеседников агентства.

По мнению источников, обнаруженная неисправность может грозить отсрочкой запуска спутников британской системы OneWeb. По погодным условиям он возможен до конца марта, или его придётся переносить на конец 2019 года.

Источники ТАСС также подтвердили наличие "микроотверстия" в одном из трубопроводов блока. По их словам, специалисты НПО им. Лавочкина занимаются этим дефектом, до конца недели они должны определить виды необходимых работ для его устранения.

В "Роскосмосе" эту информацию пока не прокомментировали.