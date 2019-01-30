Три человека погибли при крушении медицинского вертолёта в США

Три человека погибли при крушении вертолёта скорой медицинской помощи в штате Огайо, США. Об этом сообщает телеканал ABC.

По информации журналистов, трагедия произошла около 7:00 по местному времени. По неустановленным причинам вертолёт рухнул на землю в лесную чащу. Сообщается, что незадолго до этого была потеряна связь с бортом. Пилот и двое медиков, находившихся на борту, погибли на месте.

По словам представителя полиции штата, на место крушения направлены эксперты Национального совета по безопасности на транспорте, которым предстоит выяснить причины крушения.