Три человека погибли при крушении медицинского вертолёта в США

Три человека погибли при крушении вертолёта скорой медицинской помощи в штате Огайо, США. Об этом сообщает телеканал ABC.
По информации журналистов, трагедия произошла около 7:00 по местному времени. По неустановленным причинам вертолёт рухнул на землю в лесную чащу. Сообщается, что незадолго до этого была потеряна связь с бортом. Пилот и двое медиков, находившихся на борту, погибли на месте.
По словам представителя полиции штата, на место крушения направлены эксперты Национального совета по безопасности на транспорте, которым предстоит выяснить причины крушения.
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