WP узнала о "секретном предложении" КНДР со стороны России

Американские источники газеты Washington Post заявили, что осенью 2018 года Москва предлагала Пхеньяну построить в КНДР атомную электростанцию в обмен на отказ от ядерной и ракетной программ.

По данным издания, предполагается, что Россия будет эксплуатировать АЭС и вывозить побочные радиоактивные материалы, которые могли бы использоваться Пхеньяном для создания вооружений. При этом изолированная страна таким образом сможет получить новый источник электроэнергии.

Отмечается, что об этом предложении в конце 2018 года узнали спецслужбы США — и американская разведка расценила его, как попытку Москвы вмешаться в переговоры Вашингтона и Пхеньяна.

Также не известно, рассматривают ли власти КНДР данную инициативу.