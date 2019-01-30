В меньшинстве. Головин забил свой первый гол в составе "Монако" — видео

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В меньшинстве. Головин забил свой первый гол в составе "Монако" — видео

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев 

Российский полузащитник Александр Головин, перешедший в состав футбольного клуба "Монако", забил свой первый гол-красавец, играя в меньшинстве против французского "Генгама".

Головин перешёл в "Монако" летом 2018 года из московского ЦСКА после успешнейшего выступления на чемпионате мира за сборную России. Текущий матч стал для Головина 19-м в составе монегасков.

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