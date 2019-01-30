В Гоа туристов будут наказывать за алкоголь на пляже

Власти индийского штата Гоа в ближайшем будущем намерены внести поправки в закон о туризме, которые будут предусматривать штрафы за распитие алкоголя на пляжах, в туристических местах и у входов в магазины. Об этом сообщает The Indian Exspress.

Сумма штрафа для одного человека будет составлять две тысячи рупий (около 1850 рублей), а если распивали алкоголь сразу несколько человек, то каждому участнику вечеринки придётся заплатить уже 10 тысяч рупий (около 9200 рублей). В случае отказа нарушителю может грозить арест до трёх месяцев.

Помимо алкоголя планируется штрафовать и за вход на территорию пляжа со стеклянными бутылками, а также за приготовление еды "на публике". Также хотят наказывать тех, кто разбивает бутылки на побережье. При этом допускается не только штрафная санкция от полицейских непосредственно на месте, но и по фотографиям.