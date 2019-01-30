Депутат Рады назвал два пути достижения мира в Донбассе

Депутат Верховной рады Украины Николай Скорик назвал два пути достижения мира в Донбассе — это выполнение минских соглашений и компромисс между сторонами конфликта.

— Это (минские соглашения) не абстрактный документ или какая-то "подковёрная" договорённость, а реальный документ, который утверждён наивысшей мировой организацией ООН. С другой стороны, мы должны понимать, что мы должны идти на компромиссы, — отметил нардеп в эфире телеканала NewsOne.

При этом Скорик подчеркнул, что главной целью является завершение боевых действия на востоке Украины, достижение мира в стране и возвращение территорий и людей.