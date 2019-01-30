Число жертв прорыва дамбы в Бразилии увеличилось до 84 человек

Количество погибших при прорыве дамбы, удерживающей отходы металлургического производства в штате Минас-Жерайс на востоке Бразилии, увеличилось до 84, ещё 276 человек числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал Globo.

— На данный момент 84 погибших, 42 из них опознаны, 276 пропавших без вести, — говорится в сообщении.

По информации журналистов, волонтёры во время поиска пострадавших нашли живую корову, которая застряла в грязевой ловушке. Во время её освобождения был обнаружен ещё один автобус с погибшими людьми.

В пятницу, 25 января, в районе муниципалитета Брумадинью произошёл прорыв плотины. Потоки грязи хлынули на административные здания компании Vale, которая отвечает за плотину, а также на дома местных жителей. Ранее сообщалось о 65 погибших.