СМИ: Венесуэльская PDVSA ищет способы избежать последствий от санкций США

Венесуэльская государственная нефтегазовая компания PDVSA пытается пересмотреть контракты с основными покупателями нефти, чтобы избежать негативных последствий от новых санкций США. Об этом сообщает Reuters.

— До сих пор непонятно, каким образом мы сможем это осуществить, из-за того, что с каждым покупателем ведётся индивидуальная работа, но мы изучаем альтернативы, — заявил представитель корпорации.

При этом отмечается, что компания может привлечь посредников.

Напомним, Вашингтон ввёл новые санкции против Венесуэлы. Ограничительные меры коснулись государственной нефтегазовой компании PDVSA. США заблокировали все активы PDVSA в своей юрисдикции, а также запретили сделки с этой компанией. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал санкции незаконными, аморальными и преступными.