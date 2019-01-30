Венесуэльская оппозиция собирается пересмотреть оружейные контракты с РФ

Венесуэльская оппозиция, которая контролирует парламент страны, намерена пересмотреть контракты на поставки вооружений из России. Об этом заявил назначенный парламентом спецпредставитель в Организации американских государств (ОАГ) Густаво Тарре Брисеньо.
— Мы будем занимать очень жёсткую позицию в деле пересмотра вопроса выплат, потому что они не продали нам то, что было прописано в контракте. И это будет обсуждаться, — цитирует его ТАСС.
Брисеньо со ссылкой на слова некоего венесуэльского отставного военного раскритиковал качество поставленного Россией оружия, упомянув "не самые лучшие" бомбардировщики "Сухой" и вертолёты, две трети из которых уже якобы пришли в негодность.
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