Венесуэльская оппозиция собирается пересмотреть оружейные контракты с РФ

Также оппозиционеры готовы пересмотреть и отношения с Москвой в целом, "изменить список друзей" и "признать борьбу за демократию".

Венесуэльская оппозиция, которая контролирует парламент страны, намерена пересмотреть контракты на поставки вооружений из России. Об этом заявил назначенный парламентом спецпредставитель в Организации американских государств (ОАГ) Густаво Тарре Брисеньо.

— Мы будем занимать очень жёсткую позицию в деле пересмотра вопроса выплат, потому что они не продали нам то, что было прописано в контракте. И это будет обсуждаться, — цитирует его ТАСС.

Брисеньо со ссылкой на слова некоего венесуэльского отставного военного раскритиковал качество поставленного Россией оружия, упомянув "не самые лучшие" бомбардировщики "Сухой" и вертолёты, две трети из которых уже якобы пришли в негодность.