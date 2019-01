Расисты избили звезду сериала "Империя" Джусси Смоллетта

Актёр популярного сериала "Империя" был госпитализирован в Чикаго после того, как двое неизвестных, выкрикивая расистские лозунги, избили его прямо на улице. Об этом сообщает портал TMZ.

По информации журналистов, 36-летний Смоллетт прилетел в Чикаго на съёмки. Около двух часов ночи он отправился перекусить в кафе. На обратном пути, неподалёку от станции метро, к нему подошли двое мужчин в масках и начали выкрикивать расистские лозунги. Затем они принялись избивать актёра и сломали ему одно ребро.

В какой-то момент преступники набросили на шею Смоллетта верёвку и завязали её в петлю. После этого они облили его отбеливателем и удалились, крича: This is MAGA country! (Make America Great Again — предвыборный лозунг Дональда Трампа — "Сделаем Америку снова великой".)

Сообщается, что незадолго до этого Смоллетт уже получал письмо с угрозами, в котором звучал аналогичный лозунг. Расследованием случившегося занялись сотрудники ФБР.