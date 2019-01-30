Житель Подмосковья заявил в полицию на призрак Аршавина, который "ворует" деньги

В отделение полиции города Лобни поступило заявление от местного жителя, который утверждает, что призрак Андрея Аршавина регулярно крадёт деньги из его квартиры. Об этом сообщает Пятый канал.

По словам потерпевшего, неизвестный мужчина, очень похожий на футболиста, проходит в его квартиру через стену и дистанционно душит его. Он также сообщил, что слышит крики неизвестных девушек об изнасиловании.

Однако в полиции отнеслись к обращению со всей серьёзностью, поскольку мужчина помимо мистических жалоб заявил о пропаже денег.

Осенью прошлого года красноярским полицейским уже удавалось поймать ворующего деньги "призрака".