В российских аэропортах может появиться автоматический паспортный контроль

Такая система уже существует за рубежом, в том числе в Великобритании, Нидерландах и Германии.

Автоматизированная система паспортного контроля появится в московских аэропортах. Тестовые кабины для самостоятельного прохождения границы уже работают в Шереметьево и готовятся к установке в Домодедово и Внуково. Об этом "Известиям" рассказали в ФСБ и подтвердили в воздушных гаванях.

Это должно ускорить процедуру прохождения границы, сделать её комфортнее для путешественников, повысить пропускную способность пунктов и разгрузить сотрудников погранслужбы.

Первое время этой услугой смогут воспользоваться только россияне. Работает система так: в кабине делается фото пассажира, сканируются отпечатки пальцев и сверяются данные биометрического паспорта. Пассажир руководствуется информацией с экранов, ему помогают сенсорные индикаторы.

В период тестирования технологии пассажирам после процедуры придётся всё же предъявлять документы и сотруднику погранслужбы.

При этом специалисты отмечают, что для массового внедрения системы потребуется менять законодательство: в настоящее время пассажир вправе пересечь границу лишь в присутствии пограничника.