СМИ: США начали производство ядерных боеголовок малой мощности

На заводе по производству ядерного оружия Pantex в штате Техас официально началось производство ядерных боеголовок малой мощности W76-2. Об этом сообщает The Guardian.

По своей сути новая американская разработка — это модернизация боеголовки W76-1, которая выпускалась по 1987 год и предназначалась для оснащения американских баллистических ракет на подводных лодках Trident. Сообщается, что первая партия уже сошла с конвейера и поступит в распоряжение военных ближе к сентябрю текущего года.

Отмечается, что мнения относительно этого вооружения в США разделились. Администрация Трампа видит в нём "гибкий" инструмент сдерживания (России), полагая, что угроза точечного применения небольших ядерных зарядов заставит потенциальных врагов Америки отказаться от применения ядерных бомб, которые обычно несут в себе потери не только сил врага, но и мирного населения.

Сторонники нераспространения ядерного оружия видят в этом и другую сторону. По их мнению, маломощные ядерные заряды снижают "порог применения" ядерного оружия, делая его средством ведения не только глобальной войны, но и точечных вооружённых конфликтов.