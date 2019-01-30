Православная церковь Америки рекомендовала не признавать "новую" церковь Украины

Синод православной церкви Америки (ПЦА) и митрополит всей Америки и Канады Тихон отказались признавать созданную 1,5 месяца назад "новую" Православную церковь Украины (ПЦУ), соответствующее письмо опубликовано на церковном сайте.

— Продолжать признавать и поддерживать митрополита Онуфрия как канонического главу и предстоятеля Украинской православной церкви; с некоторыми из наших сестринских Церквей отказать в признании Православной церкви Украины, — говорится в постановлении синода ПЦА.

Кроме того, сказано, что ПЦА не рекомендуется вносить изменения в диптихи (богослужебный порядок упоминания), тем более что православной церкви в Америке и не поступало официальных запросов на внесение таких изменений.

Также в тексте письма Священный синод выразил "глубокую скорбь" относительно тех событий, которые произошли на Украине, и призвал православный церковный мир вспомнить, что традиция православия — это не оружие для завоевания, а средство для лечения душ. И его вопросы должны решаться верующим сообществом, а не правительством.

Как ранее сообщал Лайф, "новая" церковь Украины была образована 15 декабря на "объединительном соборе" в Киеве, в этот же день её предстоятелем был выбран митрополит Епифаний.