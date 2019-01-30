СМИ: Взрыв прогремел в мечети на Филиппинах

Взрыв произошёл в мечети города Замбоанга на Филиппинах, в результате по меньшей мере два человека погибли, четыре получили ранения. Об этом сообщает портал Rappler со ссылкой на данные полиции.

Отмечается, что инцидент произошёл около полуночи, неизвестный выключил уличный фонарь, а затем бросил гранату в здание, где находились мусульманские духовные лидеры.

Все пострадавшие были госпитализированы, данные об их состоянии не уточняются.

Этот инцидент произошёл всего несколько дней спустя после взрывов в кафедральном соборе в населённом пункте Джоло. Одно СВУ привели в действие сразу по завершении мессы, а второе — после приезда солдат к месту ЧП. Тогда погибло 27 человек, ещё 77 получили ранения.