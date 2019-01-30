В Хабаровске пассажирский автобус врезался в столб, есть пострадавшие

В Хабаровске пассажирский автобус врезался в столб, два человека были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

— В салоне находилось семь пассажиров. По предварительным данным, в результате происшествия пострадало два человека. Они были переданы медикам и госпитализированы во Вторую краевую клиническую больницу г. Хабаровска, — говорится в сообщении.

В результате ДТП столб упал на проезжую часть, из-за чего движение на участке ограничили. В ближайшее время будут проведены работы по демонтажу. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.