Евродепутат назвал "главного агента влияния России"

Несколько важных европейских политиков способствуют распространению "влияния" России в Европе, а самый главный "агент" — экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, считает евродепутат от Польши Здислав Краснодембский.

— Самый главный агент влияния России в Европе — Герхард Шрёдер, но есть ещё несколько выдающихся политиков, которых можно упомянуть в этом контексте, — заявил Краснодембский в эфире "Польского радио".

По его мнению, тот факт, что проект "Северный поток — 2" вообще рассматривается, показывает, "насколько сильно влияние России". Сам евродепутат считает его "антиевропейским".

Напомним, по ряду вопросов Герхард Шрёдер занимает пророссийскую позицию. Например, он высказывался о проекте "Северный поток — 2", отмечая, что для Европы намного выгоднее покупать российское топливо, а США выступают против трубопровода, так как сами хотят поставлять газ, который, однако, хуже по качеству. Также он заявлял, что Крым рано или поздно придётся признать российским.