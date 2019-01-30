Рябков: Уровень конфликтного потенциала в мире достиг опасной отметки

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Рябков: Уровень конфликтного потенциала в мире достиг опасной отметки

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Сергей Рябков. Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Уровень конфликтного потенциала в мире достиг очень опасной отметки. Кроме того, Россия наблюдает снижение стратегической стабильности в мире. Об этом в ходе конференции стран "ядерной пятёрки" в Пекине заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

— Мы наблюдаем явное снижение уровня стратегической стабильности на фоне попыток раскачать и демонтировать с большим трудом сформированную архитектуру режимов нераспространения и контроля над вооружениями, — заявил дипломат.

Кроме того, по его словам, некоторые страны вносят в свои доктринальные установки изменения, ведущие к понижению порога использования ядерного оружия, и это оказывает "самое негативное влияние на международную безопасность".

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