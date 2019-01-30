Китайским пилотам запретили курить на внутренних рейсах

Управление гражданской авиации Китая запретило пилотам курить в кабине самолёта при выполнении внутренних рейсов. Об этом сообщает Daily Mail.

— Экипажу, который курит в кабине пилота, может грозить отстранение на срок до 36 месяцев, — говорится в статье

Отмечается, что запрет на курение в салоне самолёта для внутренних рейсов действует в Китае с 2017 года, ввести аналогичное ограничение для пилотов планировалось только через пару лет, однако не так давно на борту рейса из Гонконга в Далянь второй пилот хотел отключить вентиляцию в кабине, чтобы дым не пошёл в салон, но по ошибке отключил систему кондиционирования у пассажиров.

В результате датчики в салоне начали показывать повышение температуры и истощение запасов кислорода, сработала система аварийного предупреждения, выпали кислородные маски, пилотам пришлось экстренно снижаться из-за "разгерметизации" корпуса. За десять минут лайнер снизился более чем на семь тысяч метров до уровня три тысячи метров.

Затем он вновь поднялся и продолжил полёт, однако многие эксперты усомнились в правильности этого решения, ведь в случае реальной разгерметизации у пассажиров попросту не было бы кислорода в масках. Отмечается, что решение Управления гражданской авиации Китая вступает в силу в день публикации, 28 января.