Минюст уточнил, что антикоррупционные поправки не коснутся наказания за взятки

Поправки об освобождении чиновников от ответственности за нарушение антикоррупционных требований из-за "обстоятельств непреодолимой силы" не будут затрагивать наказание за преступления, объяснили РИА "Новости" в Минюсте РФ.

— Это не отсутствие наказания за какое-то преступление в виде взятки, а именно ситуации с несоблюдением государственными служащими ограничений, запретов требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов или неисполнения обязанностей... вследствие объективных обстоятельств, — рассказали в министерстве.

Напомним, накануне стало известно, что Минюст РФ планирует смягчить законодательство о противодействии коррупции и отменить наказание в случаях, когда нарушение закона происходит из-за "обстоятельств непреодолимой силы". Позже в ведомстве объяснили, в каких случаях коррупцию предлагается прощать.