Минфин предложил в четыре раза увеличить выплаты по ОСАГО за вред здоровью

Министерство финансов РФ в рамках доработки законопроекта по либерализации ОСАГО предложило увеличить страховые выплаты пострадавшим в четыре раза, передаёт ТАСС.

— Планируется увеличение лимита выплат в ОСАГО за вред жизни и здоровью до двух миллионов рублей. Мы предполагаем, что это произойдёт не сразу, а поэтапно, даты пока обсуждаются, — сказала замдиректора департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева.

Фактически это означает, что в случае принятия новых поправок законопроект уравняет выплаты обязательного страхования ответственности перевозчика, которые уже сейчас составляют два миллиона, и выплаты по ОСАГО, которые на данный момент определены максимумом в 500 тысяч рублей.

Она также добавила, что решение по данному законопроекту не принято, даты предполагаемого поэтапного увеличения ещё только в стадии межведомственного согласования. По её словам, текст документа будет готов в феврале.