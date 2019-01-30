Die Welt: Европе необходим российский газ

Хотя спрос на газ в ЕС растёт, добыча на европейских месторождениях ресурса резко падает, поэтому страны Европы становятся всё более зависимыми от импорта, пишет газета Die Welt.

Так, в 2017 году ЕС импортировал 360 млрд кубометров — это примерно на 10% больше, чем в 2016 году. Аналитики ожидают, что в 2025 году этот показатель достигнет 409 млрд кубометров, что станет рекордом всех времён.

Выходом в этой ситуации является российский газ, который дешевле, чем у других поставщиков, отмечает издание. Так, "Газпром" уже обеспечивает 43% потребности ЕС в газе, но в скором времени будут построены "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".

Die Welt также упоминает СПГ, который постепенно укрепляет свои позиции на мировом рынке газа, но его цена не может конкурировать с российской. Однако журналисты делают вывод, что "Газпром" и СПГ будут конкурировать за европейский газовый рынок.