Все школы Кургана закрыли из-за вспышки ОРВИ

С 30 января и до особого распоряжения во всех школах и учреждениях допобразования Кургана приостановили занятия, причина — вспышка гриппа и ОРВИ. Об этом говорится в сообщении на сайте мэрии.

Также с 30 января запрещается проведение массовых развлекательных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях.

— Перед руководителями общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования поставлена задача приостановить образовательный процесс и усилить в подведомственных организациях санитарно-противоэпидемические мероприятия, — говорится в сообщении.