Жертвуют комфортом. Стало известно, на чём готовы экономить туристы из России

22,6% опрошенных отметили, что планируют больше путешествовать по России, а 34,8% намерены чаще бывать за границей.

Даже на фоне подорожания туристических услуг россияне не готовы отказаться от поездок на море, поэтому планируют экономить на всём, но прежде всего — на собственном комфорте, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на опрос Biletix.

Так, основным "оружием" в борьбе с высокими ценами российские туристы называют раннее бронирование авиабилетов и гостиниц. Это самый популярный ответ на вопрос о способах экономии.

43,9% опрошенных заявили, что готовы пересесть на лоукостеры и выбирать более дешёвые пути перелёта с пересадками, 36,7% готовы согласиться на гостиницы с меньшим количеством звёзд, а 34,8% будут побеждать цены ограничением своих трат на развлечения в поездках. При этом совсем отказываться от путешествий россияне не готовы.

Также только 8,6% респондентов сказали, что подорожание никак не повлияет на их планы. Более того, 36,7% опрошенных заявили, что в нынешнем году планируют путешествовать больше, чем годом ранее, а 45,2% подтвердили свои планы сохранить поездки на прошлогоднем уровне. И лишь 5% заявили, что будут сокращать количество поездок.