Страны "ядерной пятёрки" на встрече в Пекине отказались от итогового заявления

Представители стран "ядерной пятёрки" — Россия, Китай, Великобритания, США и Франция — отказались от совместного заявления по итогам встречи в Пекине. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он констатировал, что между членами "ядерной пятёрки" происходит углубление дефицита взаимного доверия.
— Положение настолько серьёзное, что в этот раз нам даже пришлось отказаться от согласования итогового заявления, — цитирует дипломата РИА "Новости".
В ходе своего выступления на конференции "ядерной пятёрки" Рябков также отмечал, что уровень конфликтного потенциала в мире достиг очень опасной отметки, а стратегическая стабильность снижается.
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