Страны "ядерной пятёрки" на встрече в Пекине отказались от итогового заявления

Представители стран "ядерной пятёрки" — Россия, Китай, Великобритания, США и Франция — отказались от совместного заявления по итогам встречи в Пекине. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он констатировал, что между членами "ядерной пятёрки" происходит углубление дефицита взаимного доверия.

— Положение настолько серьёзное, что в этот раз нам даже пришлось отказаться от согласования итогового заявления, — цитирует дипломата РИА "Новости".

В ходе своего выступления на конференции "ядерной пятёрки" Рябков также отмечал, что уровень конфликтного потенциала в мире достиг очень опасной отметки, а стратегическая стабильность снижается.