Из-за нарушений пожарной безопасности по всей стране закрыли 315 ТЦ

Работа 315 торговых центров по всей России приостановлена после проверок. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев.
— Основные регионы — это Тюменская, Новосибирская область, Красноярский край, Пермский край, Республика Татарстан, — отметил он.
При этом Еникеев добавил, что в 2019 году МЧС на 60% увеличит число проверок пожарной безопасности, а также улучшит их качество. Ставку сделают на места массового пребывания людей и социальные объекты.
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