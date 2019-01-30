Из-за нарушений пожарной безопасности по всей стране закрыли 315 ТЦ

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Из-за нарушений пожарной безопасности по всей стране закрыли 315 ТЦ

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Фото: ©РИА Новости/Максим Богодвид

Массовые проверки прошли после трагедии в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, где при пожаре погибло 60 человек, большинство из них — дети.

Работа 315 торговых центров по всей России приостановлена после проверок. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев.

— Основные регионы — это Тюменская, Новосибирская область, Красноярский край, Пермский край, Республика Татарстан, — отметил он.

При этом Еникеев добавил, что в 2019 году МЧС на 60% увеличит число проверок пожарной безопасности, а также улучшит их качество. Ставку сделают на места массового пребывания людей и социальные объекты.

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