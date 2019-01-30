В России проведут масштабную модернизацию ТЭС

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В России проведут масштабную модернизацию ТЭС

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Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о масштабной модернизации тепловых электростанций (ТЭС). По программе, разработанной Минэнерго России, с 2022 по 2031 год планируется модернизировать объекты совокупностью в 39 ГВт мощности, сообщает сайт кабмина.

В постановлении правительства "О проведении отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций" сказано, что изменения предусматривают переход к конкурентным отборам мощности на шесть лет (сейчас четыре года) и поэтапную индексацию ценовых параметров конкурентного отбора мощности в 2022–2024 годах.

Также постановление устанавливает правила, которые определяют допустимые максимальные и минимальные капитальные затраты на реализацию проектов модернизации.

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