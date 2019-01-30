Роспотребнадзор заявил об эпидемии ОРВИ и гриппа в Челябинской области

В регионе ограничивается проведение мероприятий, связанных с большим скоплением людей в закрытых помещениях.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области оценивает ситуацию с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в регионе как эпидемическую. Об этом говорится на сайте организации.

В период с 21 по 27 января по области было зафиксировано 29 096 случаев заболевания, что на 26% выше показателей предыдущей недели. Максимальный рост числа заболевших отмечается среди школьников в возрасте от 7 до 14 лет (+40%). Всего же уровень эпидемического порога превышен на 20%.

С 30 января в регионе ограничивается проведение мероприятий, связанных с большим скоплением людей в закрытых помещениях. Руководителям организаций рекомендовано ввести масочный режим.

Все больницы региона обеспечены необходимыми препаратами и оборудованием, а также средствами индивидуальной защиты. В инфекционных и реанимационных отделениях подготовлена госпитальная база.

Учебный процесс полностью приостановлен в образовательных учреждениях Кизильского муниципального района, а также в четырёх школах полностью.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионах страны, а в Кургане из-за вспышки вируса закрыли все школы.