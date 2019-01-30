Трутнев рассказал о работе над созданием финансового центра на острове Русский

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев рассказал о создании финансового центра на острове Русский. Он добавил, что это кропотливая работа, ведь нужно найти такие решения, которые помогли бы развить финансовый сектор и не создали бы экономических дыр.

— Мы стараемся его доработать… Сегодня ведём консультации с экспертами, с ЦБ. Сказать проще, нас интересуют вопросы, связанные с формированием финансового центра, это свои режимы. Мы провели анализ всех финансовых центров в мире, — сказал он журналистам.

Он также напомнил, что при создании такого центра нужно не нарушить международные соглашения.