Лучшая сцена втроём. Россиянин получил восьмой "порно-Оскар" в карьере

Российский порноактёр Алексей Маетный стал обладателем престижной премии AVN Awards, которая больше известна как "порно-Оскар", в одной из номинаций. Об этом он рассказал в интервью RT.
Thank you to @avnawards & @JulesJordan 2019 pic.twitter.com/HBGH4Icp6e— Markus Dupree (@MarkusDupree) 28 января 2019 г.
Актёр, который снимается под псевдонимом Маркус Дюпри, победил в номинации "Лучшая сцена втроём". Всего же он был номинирован в этом году 26 раз.
Добавим, что для Маетного это восьмая награда в карьере. В прошлом же году он стал обладателем сразу четырёх.
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