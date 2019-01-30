Лучшая сцена втроём. Россиянин получил восьмой "порно-Оскар" в карьере

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Лучшая сцена втроём. Россиянин получил восьмой "порно-Оскар" в карьере

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Фото: © Twitter /Markus Dupree‏

Российский порноактёр Алексей Маетный стал обладателем престижной премии AVN Awards, которая больше известна как "порно-Оскар", в одной из номинаций. Об этом он рассказал в интервью RT.

Актёр, который снимается под псевдонимом Маркус Дюпри, победил в номинации "Лучшая сцена втроём". Всего же он был номинирован в этом году 26 раз.

Добавим, что для Маетного это восьмая награда в карьере. В прошлом же году он стал обладателем сразу четырёх.

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