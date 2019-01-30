При обстреле ВСУ погиб ополченец ЛНР

Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко рассказал РИА "Новости", что в результате обстрела со стороны ВСУ погиб ополченец Луганской Народной Республики.

Марочко принёс соболезнования родственникам и близким погибшего, а также призвал общественность обратить внимание на факт "грубейшего нарушения минских договорённостей".

Также агентство приводит сообщение Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня. Там заявили, что Вооружённые силы Украины вели обстрел посёлка Молодёжное из крупнокалиберного пулемёта.

Днём ранее Лайф приводил другое заявление ЛНР: Киев перебросил в регион гаубицы "Гвоздика", танки Т-64 и реактивные системы залпового огня "Град".