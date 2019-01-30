СМИ: Мошенники атаковали клиентов Сбербанка с его же номеров

Злоумышленники знали не только номер своей жертвы, но и его паспортные данные, а также информацию о состоянии банковского счёта.

Пользователи социальных сетей жалуются на звонки мошенников с номеров Сбербанка. При этом злоумышленники обладали почти всей информацией о банковском счёте человека. Об этом сообщает "Коммерсант".

В случае если же клиент сомневался, ему направлялось СМС-подтверждение с номера 900, который имитировал сообщение от банка. Мошенники хотели предупредить клиентов о попытке несанкционированного списания средств с карты.

Один из клиентов рассказал, что звонки ему поступали несколько раз в течение одного часа, прекратить это удалось только благодаря блокировке карты через мобильное приложение.

Эксперты утверждают, что с технической точки зрения звонок с номера банка является вполне реальным. Для этого необходимо установить специальное приложение на телефон. Аналогичные приложения существуют и для отправки СМС.

Информацию о клиенте удаётся собрать различными способами, в том числе и через социальные сети, а по номеру автомобиля можно получить паспортные данные его владельца.

Кроме того, найти базы данных клиентов можно и в Интернете. Так, за определённые суммы денег можно получить информацию о наличии счёта в том или ином банке, полный номер карты, выписку операций за месяц, кодовое слово и паспортные данные с пропиской.

При этом предотвратить утечки данных такого рода очень непросто, так как ответственность банков за это довольна призрачна.

Эксперты рекомендуют клиентам Сбербанка проверять каждый звонок, самостоятельно перезванивая в банк.