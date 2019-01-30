Абэ заявил, что суверенитет Японии распространяется на Южные Курилы

Выступая перед парламентариями, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что суверенитет Японии распространяется на северные территории (Курильские острова). Заявление премьера приводит ТАСС.

— Северные территории — это территории, на которые распространяется наш суверенитет. Изменений в этой позиции нет, — высказался Абэ.

По словам премьера, японское правительство планирует последовательно определить статус "всех четырёх островов", после чего стоит заключить мирный договор.

— Переговоры ведутся на основе всех документов и договорённостей, достигнутых к настоящему моменту. Однако японо-советская декларация 1956 года — это единственный документ, который был ратифицирован парламентами обеих стран, он сохраняет свою юридическую силу и по сей день, — заявил глава японского правительства.

Ранее Синдзо Абэ рассказал, что вместе с президентом России Владимиром Путиным он разделяет стремление к тому, чтобы поставить точку в многолетней проблеме мирного договора.