Едем на север. Опубликован рейтинг самых безопасных стран мира

Журнал Global Finance опубликовал рейтинг самых безопасных стран мира.
В ходе исследования учитывались вероятность начала и развития военного конфликта, уровень безопасности населения стран и экономического развития, а также вероятность природных катастроф.
В итоге самой безопасной страной признали Исландию. В тройку также вошли Швейцария и Финляндия.
Россия в списке расположилась на 108-м месте. Эксперты связывают это с высоким уровнем преступности, спадом экономического развития и высоким уровнем угрозы миру.
Аутсайдерами списка стали Гватемала, Йемен и Филиппины.
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