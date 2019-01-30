Главы Хиросимы и Нагасаки призвали РФ и США не допустить разрыва ДРСМД

В своём послании они выразили мнение, что разрыв договора увеличит вероятность применения ядерного оружия.

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи и мэр Нагасаки Томихиса Тауэ призвали Россию и США не допустить разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

— Если договор будет ликвидирован без каких-либо восполняющих это мер, это повысит опасность применения ядерного оружия, — говорится в послании к руководству РФ и США.

Как передаёт агентство Kyodo, главы городов надеются, что Москва и Вашингтон приложат усилия, чтобы "не повторить трагедии Хиросимы и Нагасаки".

Напомним, что Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД ещё 20 октября, обвинив Москву в нарушении договора. В декабре Госдеп выдвинул ультиматум: через 60 дней США выйдут из договора, если Москва "не вернётся к его соблюдению". При этом Россия не раз подчёркивала, что никогда не нарушала положений документа. Как сообщают СМИ, США намерены объявить о выходе из договора после 2 февраля.