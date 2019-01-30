В МИД отреагировали на статью WP о "тайном предложении" КНДР со стороны России

МИД РФ изучит статью газеты The Washington Post о "тайном предложении" Пхеньяну со стороны Москвы, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Однако он добавил, что в любом случае действия России полностью отвечают и законодательству нашей страны, и резолюциям Совбеза ООН по Корейскому полуострову.

— Очередную публикацию The Washington Post посмотрим. Если там будут какие-то основания для дополнительных комментариев, такие комментарии последуют, — сказал он журналистам.

Рябков с сожалением отметил, что некоторые американские СМИ стремятся выдать взаимодействие Москвы и Пхеньяна как "нечто из ряда вон выходящее". Он добавил, что это совершенно неправильный подход с их стороны.

Как уже сообщал Лайф, Washington Post утверждала, что осенью 2018 года Москва якобы предлагала Пхеньяну построить в КНДР атомную электростанцию в обмен на отказ от ядерной и ракетной программ.