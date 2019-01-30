Cенатора от Карачаево-Черкесии Арашукова задержали в зале заседаний Совфеда

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Cенатора от Карачаево-Черкесии Арашукова задержали в зале заседаний Совфеда

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Рауф Арашуков. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Его обвиняют в нескольких преступлениях, в том числе в организации преступного сообщества.

Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

— Дали согласие на задержание и обыск сенатора от Карачаево-Черкесии Арашукова. Его задержали и вывели из зала, — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в какой-то момент пленарное заседание СФ перевели в закрытый режим, затем вход в помещение перекрыли сотрудники Федеральной службы охраны. После этого Арашуков был задержан.

Источник отмечает, сенатор обвиняется в совершении нескольких преступлений, в том числе в организации преступного сообщества.

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