Cенатора от Карачаево-Черкесии Арашукова задержали в зале заседаний Совфеда

Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
— Дали согласие на задержание и обыск сенатора от Карачаево-Черкесии Арашукова. Его задержали и вывели из зала, — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что в какой-то момент пленарное заседание СФ перевели в закрытый режим, затем вход в помещение перекрыли сотрудники Федеральной службы охраны. После этого Арашуков был задержан.
Источник отмечает, сенатор обвиняется в совершении нескольких преступлений, в том числе в организации преступного сообщества.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени