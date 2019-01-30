"Чем он хуже хоккеистов?" Шнур написал стих земляку, получившему "порно-Оскар"

Лидер группы "Ленинград" в своём инстаграме опубликовал стихотворение, посвящённое победе уроженца Петербурга Алексея Маетного в премии AVN Awards — "Оскар" среди фильмов для взрослых.

В своём стихотворении Шнуров задаётся вопросом, чем же Маетный "хуже наших хоккеистов", ведь несмотря на то, что "коньками лёд он не расплавил", актёру удалось "представить родину достойно".

— Парень наш! Простой, но молодец.

Может, я, конечно, и тупой, но

Дайте ему, что ли, "Мерседес", — написал он.

Напомним, Маетный одержал победу в номинации "Лучшая сцена втроём". Для него это уже пятая награда подобного рода за последние два года.