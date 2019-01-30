Более половины жителей США уверены, что страна идёт по неправильному пути

Кроме этого, большая часть американцев считает, что в обозримом будущем стоит ждать ухудшения ситуации.

Сразу 70% граждан США выразили мнение, что их страна идёт по неправильному пути, а укрепляется данная позиция после завершения временной приостановки работы Правительства Штатов. Такой вывод можно сделать по данным опроса, проведённого Associated Press и Центром изучения общественного мнения при Университете Чикаго.

Участие в исследовании приняло 1072 человека. Любопытно, но только 28% американцев придерживаются мнения, что Штаты идут по правильному пути.

Сразу 52% респондентов ожидают ухудшения ситуации в стране в текущем году, тогда как обратного мнения придерживаются лишь 22%. При этом более оптимистические взгляды у сторонников Республиканской партии — 55% из них верят в правильность курса, тогда как их поддерживают лишь 9% демократов.

Также большая часть респондентов не одобряет политику Дональда Трампа в вопросах экономики, налогообложения, внешней политики и т.д.