Подрезали на джипе. Ургант попал в аварию на велосипеде в США

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Подрезали на джипе. Ургант попал в аварию на велосипеде в США

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Фото: © instagram.com/urgantcom

Во время своего зимнего отпуска в США телеведущий Иван Ургант попал в аварию. В своём вечернем шоу Ургант рассказал, что, когда он катался на велосипеде, его подрезал внедорожник, из-за чего он упал и повредил руку.

— Я вам хочу показать вещь, которую я ношу последние дни. Я купил её в Америке. Я ехал на велосипеде, американец меня подрезал на джипе. Вот меня предупреждали тысячу раз в передаче "Время покажет", а я не верил! Я с криком врезался в его джип, упал и растянул руку. Она до сих пор побаливает, поэтому я буду вести эту передачу через боль, — заявил Ургант.

<p>Кадр из видео © <a href="https://www.1tv.ru/shows/vecherniy-urgant/vypuski/irina-sheyk-vecherniy-urgant-1063-vypusk-ot-28-01-2019" target="_blank">&#34;Вечерний Ургант&#34; Первый канал</a>.</p>

Иван Ургант проводил в США свой отпуск с женой Натальей Кикнадзе и детьми в первой половине января. У себя в "инстаграме" ведущий рассказывал, что посетил баскетбольный матч команды "Голден Стэйт Уорриорз", а также прогулялся по тихоокеанскому побережью.

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