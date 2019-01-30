Подрезали на джипе. Ургант попал в аварию на велосипеде в США

Во время своего зимнего отпуска в США телеведущий Иван Ургант попал в аварию. В своём вечернем шоу Ургант рассказал, что, когда он катался на велосипеде, его подрезал внедорожник, из-за чего он упал и повредил руку.

— Я вам хочу показать вещь, которую я ношу последние дни. Я купил её в Америке. Я ехал на велосипеде, американец меня подрезал на джипе. Вот меня предупреждали тысячу раз в передаче "Время покажет", а я не верил! Я с криком врезался в его джип, упал и растянул руку. Она до сих пор побаливает, поэтому я буду вести эту передачу через боль, — заявил Ургант.

Иван Ургант проводил в США свой отпуск с женой Натальей Кикнадзе и детьми в первой половине января. У себя в "инстаграме" ведущий рассказывал, что посетил баскетбольный матч команды "Голден Стэйт Уорриорз", а также прогулялся по тихоокеанскому побережью.