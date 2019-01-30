"Целый букет". СМИ рассказали, в чём обвиняют сенатора от КЧР Арашукова

СМИ рассказали, в чём обвиняют сенатора от КЧР Рауфа Арашукова, которого сегодня утром задержали прямо в зале заседаний Совфеда. Так, по данным ТАСС, там целый "букет обвинений" — вплоть до организации преступного сообщества.

В РИА "Новости" меж тем сообщают, что Арашукова задержали по делу о поддельных документах, на основании которых он и стал сенатором.

Официальных сообщений от правоохранительных органов пока не поступало.

Как уже сообщал Лайф, Арашукова задержали сегодня утром в зале заседаний Совфеда. Перед этим пленарку перевели в закрытый режим, а вход в помещение перекрыли сотрудники Федеральной службы охраны.

Добавим, что в 2017 году имя Арашукова всплывало в деле об убийстве главы молодёжного движения "Адыге-Хаса" Аслана Жукова. Его родственники были уверены, что сенатор мог "заказать" расправу над Жуковым из-за компрометирующих материалов.