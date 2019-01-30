Лавров заявил об опасности ядерного конфликта из-за новой боеголовки США

По словам главы МИД России, Москва по-прежнему надеется, что Вашингтон пойдёт на возобновление диалога по стратегической стабильности.

Производство Соединёнными Штатами термоядерной боеголовки малой мощности W76-2 понижает порог применения ядерного оружия, что, в свою очередь, увеличивает риск ядерного конфликта. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Эта тема уже была включена в прошлогодний обзор политики Вашингтона в ядерной сфере. Уже тогда мы выражали серьёзную озабоченность по поводу того, что разработка таких боеприпасов малой мощности понижает порог применения ядерного оружия и, конечно же, повышает риск ядерного конфликта, — отметил глава российского дипведомства.

Также министр добавил, что Россия ждёт реакции представителей стран Европы на производство Соединёнными Штатами новой ядерной боеголовки.

— Предыдущие односторонние действия США Европа вольно или невольно поддерживала и подыгрывала им. Имею в виду односторонний выход США из Договора по ПРО, начало развёртывания глобальной ПРО США, в том числе в её натовском компоненте, на европейском континенте. Имею также в виду разрушение Соединёнными Штатами Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), которое произошло при фактической поддержке всего Североатлантического альянса, — подчеркнул Сергей Лавров.

В то же время глава МИД РФ напомнил, что Москва по-прежнему держит в силе своё предложение США о возобновлении диалога по стратегической стабильности и ожидает, что Вашингтон примет его.

Как ранее сообщал Лайф, на заводе по производству ядерного оружия Pantex в американском штате Техас официально началось производство ядерных боеголовок малой мощности W76-2. Администрация Трампа видит в этом оружии "гибкий" инструмент сдерживания потенциальных противников США, в том числе и России. В то же время сторонники нераспространения ядерного оружия отмечают, что новая боеголовка может стать средством ведения не только глобальной войны, но и точечных вооружённых конфликтов.