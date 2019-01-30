Кабмин выделит 5,2 млрд рублей на льготные авиабилеты для Дальнего Востока

В этом году появились новые категории граждан, которые попадают под субсидированные перевозки.

Правительство в ближайшее время выделит дополнительно 5,2 миллиарда рублей на субсидированные авиаперевозки на Дальний Восток. Об этом журналистам рассказал полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

— Там на эти цели было профинансировано 2,8 миллиарда, мы уже подготовили проект постановления правительства и с Дмитрием Медведевым это обсуждали, о дополнительных 5,2 (млрд рублей) — увеличивать сумму выделенных средств практически в 3 раза, — отметил Трутнев.

Он также подчеркнул, что в этом году появились новые категории граждан, которые попадают под субсидированные перевозки. Речь о многодетных семьях, которые отныне также могут воспользоваться льготными тарифами. Кроме того, под субсидии попадают и подростки, направляющиеся во Всероссийский детский центр "Океан".

Перевозки будут осуществляться круглый год, а тарифы будут действовать до 31 декабря 2019 года.