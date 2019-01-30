Лишили неприкосновенности. СК подтвердил задержание сенатора от КЧР Арашукова

Следственный комитет РФ подтвердил, что задержал сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова сразу после того, как Совфед лишил его неприкосновенности.

— После лишения Советом Федерации неприкосновенности сенатора Рауфа Арашукова следователями СК РФ совместно с СЭБ ФСБ он был задержан в рамках расследуемого уголовного дела, — говорится в сообщении СКР.

При этом в ведомстве не уточняют, какое именно уголовное дело. В свою очередь РИА "Новости" сообщает, что Арашукова обвиняют в организации убийства двух человек, нанесении тяжкого вреда здоровью, организации преступной группировки и подделке документов.

Сегодня сенатора задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации.