Сбербанк изучает информацию о звонках мошенников с телефонов банка

Организация также рекомендовала клиентам проявлять бдительность и не сообщать никому полные данные своих карт.

Сбербанк проверяет информацию о мошеннических звонках с номеров банка, а сотрудники организации не звонят клиентам по вопросам подозрительных операций. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе банка.

— Мы внимательно изучаем подобные случаи мошеннических действий в отношении наших клиентов и постоянно совершенствуем нашу систему антифрода. Сотрудники Сбербанка никогда не звонят клиентам с подобными вопросами, заявили в кредитной организации.

В случае мошеннических операций система антифрода срабатывает автоматически, после чего клиент может самостоятельно обратиться в банк.

При этом вопросы подделки номеров, по мнению сотрудников банка, необходимо адресовать операторам связи. Также в Сбербанке рекомендовали проявлять бдительность и не сообщать кому-либо полные данные своих карт.

В случае если звонящий представился сотрудником банка и попросил предоставить пароль, в пресс-службе организации рекомендовали сразу же заканчивать разговор.

Ранее Лайф сообщал, что пользователи в социальных сетях начали жаловаться на звонки мошенников, которые совершаются с телефонных номеров Сбербанка.