Не стал спасать. На жителя Иркутска завели дело из-за гибели девочек при пожаре

По версии следствия, мужчина велел девочкам выйти на улицу, как только увидел возгорание, а сам же вышел в ограду, где не менее 5 минут курил и ждал детей.

Следователи Иркутской области завели уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины из-за смерти двух девочек при пожаре в садоводстве. Как сообщается на сайте регионального управления СКР, он не принял никаких мер к их спасению.

Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Сейчас мужчина задержан. Следователям он рассказал, что велел девочкам выйти на улицу, как только увидел возгорание.

— Сам же вышел из дома в ограду, где не менее 5 минут курил и ждал детей. Через несколько минут дом уже был полностью охвачен огнём, — говорится в сообщении.

В СКР напомнили, что пожар в садовничестве "Сельстрой" произошёл 29 января. В результате пожара погибли две девочки 13 и 14 лет. Одна из них самостоятельно вызвала пожарных.