Сенатор Арашуков хотел покинуть зал заседаний Совфеда перед задержанием

Парламентария попросила остаться председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, которого задержали в зале заседаний Совета Федерации, перед этим хотел покинуть помещение в ходе выступления генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, участвующий в заседании Совфеда.

— Сам Арашуков отказался выступать на заседании. Даже хотел уйти, так как Чайка выступил с представлением о снятии неприкосновенности с Арашукова, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сенатора призвала остаться председатель СФ Валентина Матвиенко.

Как уже сообщал Лайф, 32-летний Рауф Арашуков был задержан сегодня прямо во время заседания Совфеда. По некоторым данным, его обвиняют в организации убийства двух человек, нанесении тяжкого вреда здоровью, организации преступной группировки и подделке документов.