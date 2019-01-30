Сенатора Арашукова подозревают в причастности к двум убийствам

По данным СМИ, парламентария ещё обвиняют в подделке документов и создании преступной группировки.

У ГСУ СКР есть данные о причастности сенатора Рауфа Арашукова к двум убийствам. Как пояснили в ведомстве, речь идёт о расправе над заместителем председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" КЧР Жуковым и советником главы республики Шебзуховым.

— По результатам рассмотрения представления Генпрокурора РФ 30 января 2019 года Совфедом принято решение о лишении Арашукова неприкосновенности члена Совфеда и даче согласия на его привлечение в качестве обвиняемого, — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Кроме того, по данным СМИ, Арашукова обвиняют в подделке документов и создании ОПГ. В СКР эту информацию пока никак не комментировали.

Лайф ещё в 2017 году сообщал, что Арашуков может быть причастен к двум убийствам. Подробнее читайте в нашем материале.